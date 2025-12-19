La exjefa de gabinete de Pradas asegura a la jueza que el día antes de la DANA se habló de "mensajes masivos"

La exjefa de gabinete de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que el día anterior a la ríada, el 28 de octubre, ya se hablaba de "mensajes masivos".

La exjefa de gabinete se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, en los juzgados de Catarroja (Valencia).

La testigo ha manifestado que el día 28 de octubre hubo una reunión con todo el equipo de la Conselleria y la primera parte se centró en la previsión meteorológica. "Se habló de la previsión de lluvia, de que se estaba haciendo lo habitual y también se habló de la parte técnica", ha dicho.

De hecho, la testigo ha indicado que ese mismo día, el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, ya hablaba de "mensajes masivos", aunque del Es Alert como tal se habló a las 19 horas del día 29 de octubre, en el Cecopi, ha puntualizado.

La testigo también ha afirmado que su superiora no retrasó el envío del mensaje Es-Alert.

Ha explicado que, antes de las 20 horas de aquel día, vio a Pradas atender una llamada en una habitación de al lado de la que acogía la reunión del Cecopi y que la entonces consellera regresó a la reunión diciendo "hay que enviarlo", pero ha insistido en que no sabe con quién hablaba.

Según lo que ella observó aquella jornada, en el Cecopi se acordaba todo, nadie imponía su criterio.

Ha explicado además que Salomé Pradas no estuvo atenta a los medios de comunicación una vez iniciado el Cecopi.