FLOTILLA GLOBAL SUMUD

El diputado de Compromis en Les Corts Juan Bordera afirma que han vivido una pesadilla en Israel

El diputado de Compromis en Les Corts Juan Bordera regresaba este domingo tras ser liberado junto a un grupo de españoles. Por el momento siguen detenidos en Israel otros cuatro valencianos que se espera sean deportados este lunes.

Amparo Sánchez

València |

Juan Bordera ha explicado a los medios la pesadilla vivida en Israel.
Juan Bordera ha explicado a los medios la pesadilla vivida en Israel. | Onda Cero

El diputado de Compromis en Les Corts Juan Bordera ha asegurado que las fuerzas israelís han sometido a todo tipo de situaciones vejatorias y violencia psicológica a los activistas de la flotilla que fueron interceptados la pasada semana. Según explica, tras el abordaje por el Ejército israelí y mientras estaban siendo grabados "fueron bastante dignos y casi diría amables", pero cuando dejaron de ser grabados "empezaron los golpes, maltratos y las vejaciones".

Además de los golpes, han sido amenazados con rifles, con perros y han sido alimentados con productos caducados y sólo podían beber agua no potable. Una situación que Bordera ha calificado de pesadilla aunque dice volvería.

A pesar de su regreso y haber temido por su vida se ha mostrado preocupado por los activistas que siguen retenidos en Israel, puesto que algunos están en huelga de hambre. Preguntado por si la atención consular ha sido digna, Bordera ha respondido que cree que ha sido "lo más digna que han podido porque la situación ha sido muy difícil", y así y todo "ha sido absolutamente insuficiente".

El diputado de Compromís ha echado en falta más presión por parte de los gobiernos.

Considera que debe abrirse un corredor humanitario real y que debe liderar la comunidad internacional y no la sociedad civil. Afirma que Israel está utilizando esta ayuda como trampa para asesinar.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer