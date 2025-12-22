Les Corts se 'pausa' hasta febrero entre reproches a izquierda y derecha

Con la llegada del fin del mes de diciembre, se celebra la última Junta de Síndics de Les Corts de este año 2025. El Parlamento valenciano coge ahora vacaciones y la Cámara autonómica cierra puertas hasta el próximo mes de febrero de 2026, una cuestión habitual y tradicional pero que, no obstante, ha servido a izquierda y derecha para cruzarse acusaciones al respecto.

PSPV-PSOE y Compromís, a favor de habilitar enero

La oposición denuncia que, con estos plazos, el president de la Generalitat no comparecerá "en cuatro meses" y pide que enero sea considerado como un mes de trabajo ordinario. "Es intolerable y demuestra la degradación sistemática de la democracia valenciana a la que nos están sometiendo", critica el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, en referencia al citado cierre del Parlamento valenciano y en respuesta a PP y VOX.

"Que se habilite el mes de enero para que el trabajo que estamos haciendo los grupos parlamentarios de la oposición tenga alguna salida", reivindica el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví. "Para que podamos controlar la acción del Gobierno", resume Baldoví en declaraciones a los medios de comunicación tras la última Junta de Síndics de la Cámara autonómica de 2025.

PP y VOX defienden la 'pausa' de enero: "Es lo normal"

PP y VOX recuerdan, por su parte, que el cierre de Les Corts en enero es habitual y compartido por otras instituciones estatales de la talla del Congreso de los Diputados. Los 'populares' y los de Santiago Abascal acusan a PSPV-PSOE y Compromís de querer generar polémica en torno a esta cuestión.

"Es lo normal. Establece el Reglamento [de Les Corts] que haya dos periodos de sesiones. Es lo que estamos cumpliendo desde primera hora", defiende la síndica adjunta del PP en Les Corts, Laura Chuliá. "Quieren venir en enero porque ellos, si no montan el teatro en el Pleno, no vienen por aquí. Hay tanto que hacer y hay tantos valencianos que atender que pueden venir todos los días", valora el síndic del VOX en Les Corts, José María Llanos.