El PSPV-PSOE señala el veto a las víctimas de la DANA en la declaración de Mazón en Les Corts

Este martes, once de noviembre, está prevista la comparecencia del president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en la comisión de investigación de la DANA en Les Corts Valencianes. Una declaración que se produce a petición propia de Mazón para, según el escrito inicial, "dar cuenta" del estado actual del proceso de reconstrucción tras la DANA de València. Una cita que, en este sentido, llega con polémica previa.

El PSPV-PSOE denuncia que querían invitar a las asociaciones mayoritarias de víctimas de las inundaciones pero que Les Corts se lo ha denegado. La razón, según los socialistas, pasa por los asesores del president en funciones Carlos Mazón. Afirman que está prevista la asistencia del conjunto de su núcleo duro y que, por tanto, con ellos, el aforo de la sala habilitada queda directamente completo.

"Una sobreactuación más, por si tuvimos poca sobreactuación la semana pasada [lunes, tres de noviembre] cuando hizo aquella declaración en su despedida en diferido", valora la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la socialista Pilar Bernabé. "Creo que donde debería hacerlo es en sede judicial, que para eso también se lo han pedido desde instancias judiciales porque, obviamente, desde Les Corts Valencianes, no esperamos nada de Mazón", añade Bernabé en declaraciones a los medios de comunicación.

El Gobierno rechaza comparecer en Les Corts

Les Corts Valencianes convocaron inicialmente, para esa jornada del once de noviembre, a figuras destacadas del Gobierno. Entre ellas, el propio presidente, Pedro Sánchez; la exvicepresidenta tercera del Gobierno y exministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; o la ministra de Defensa, Margarita Robles. Sin embargo, ninguno de ellos acudirá acogiéndose a su derecho de rechazar una invitación a declarar en sede parlamentaria, no así en sede judicial.

Así, como si de una respuesta se tratase, el president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, solicitaba intervenir en la comisión de investigación de la DANA en Les Corts para "dar cuenta" de las diferentes actuaciones llevadas a cabo hasta ahora por parte del Gobierno valenciano en las áreas afectadas por las inundaciones del veintinueve de octubre de 2024.