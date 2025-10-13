POLÍTICA

Las preguntas sobre el aniversario de la DANA centran el debate esta semana en Les Corts

Cuestiones de la oposición al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón

ondacero.es

València |

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, antes del comienzo de u pleno en Les Corts Valencianes.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, antes del comienzo de u pleno en Les Corts Valencianes. | EFE / Ana Escobar

Las preguntas sobre el aniversario de la DANA del pasado 29 de octubre centrarán el debate parlamentario este jueves en Les Corts, con cuestiones sobre la reconstrucción, pero también sobre la continuidad del president de la Generalitat, Carlos Mazón.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, dirigirá una pregunta al jefe del Consell en el que le tuteará, como suele hacer, para preguntarle "¿Por qué te aferras al cargo tras tu negligente gestión y no has dimitido todavía?".

También el portavoz de Vox, José María Llanos, ha previsto una pregunta sobre el aniversario de la DANA. "¿En qué punto se encuentra la reconstrucción y qué avances se prevén a corto plazo?".

La del PSPV, que formulará José Muñoz, es más amplia: "¿Cómo valora la situación económica, política y social de la Comunitat Valenciana?".

