En libertad los detenidos en protestas propalestinas en València: "Detenciones arbitrarias y vergonzosas"

Han quedado en libertad las personas detenidas en las protestas por Palestina acontecidas en las últimas horas en diferentes puntos de València y, principalmente, en el entorno del Roig Arena. Sindicatos y organizaciones sociales hablan de detenciones "arbitrarias y vergonzosas"; afirman que su manifestación era "pacífica"; y anuncian acciones legales al respecto.

Aseguran que se ha negado la identificación a los detenidos; que han pasado la noche sin comida ni bebida; y que han tratado de comunicarse con ellos pero la Policía Nacional se lo ha impedido. Han acudido ahora al hospital para un posible parte de heridas y lesiones y, además, deberán comparecer próximamente en el juzgado.

"Uno de los [agentes] que tenía delante de mí misma se quitó el número de identificación, cosa que sabemos que es totalmente irregular", denuncia la portavoz de Intersindical Valenciana, Beatriu Cardona. "Lo que quieren es coartar nuestro derecho a la protesta", critica Cardona en declaraciones a los medios de comunicación efectuadas tras la liberación de las personas detenidas.

"Nos recuerda a regímenes más propios como el que se vive en Estados Unidos con Donald Trump, en el que se carga contra las movilizaciones antirracistas, o la propia actuación que tuvo Netanyahu con los compañeros de la flotilla", añade, por su parte, el portavoz del Sindicato de Estudiantes de València, Mario Tercero. Cabe destacar, en este sentido, que dos de los detenidos han sido miembros del Sindicato de Estudiantes.

Compromís responsabiliza a Pilar Bernabé

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha evitado entrar en polémicas pero, desde la oposición, Compromís responsabiliza directamente a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. "Esto es terrorismo de Estado y no se puede consentir", censura la portavoz de la formación valencianista en el Ayuntamiento de València, Papi Robles.

"Una no puede ponerse una palestina por la mañana y, por la tarde, consentir que esto pasara. La delegada del Gobierno deberá asumir las responsabilidades que esto conlleva", concluye Robles en declaraciones a los medios de comunicación.

Fuentes policiales consultadas por Onda Cero defienden el operativo policial llevado a cabo en el marco de las referidas protestas propalestinas en la capital valenciana. Hablan de "cargas puntuales" y por acometimiento, porque los manifestantes comenzaron a lanzar sillas, mesas y pirotecnia e intentaron interrumpir el tráfico. Estas mismas fuentes recuerdan que tres agentes de la Policía Nacional han resultado heridos.