23.112: el primer quinto premio deja 180.000 euros en Alaquàs, Alfara del Patriarca y Manises

Comprueba el número del Gordo de la Lotería de Navidad 2025

Varias personas celebran en una administración de loterías un premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.
Varias personas celebran en una administración de loterías un premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. | EFE/Mariscal

El primero de los quintos premios del sorteo extraordinario de Navidad, el 23.112, ha dejado 180.000 euros en los municipios valencianos de Alaquàs, Alfara del Patriarca y Manises.

En cada una de estas tres localidades se ha vendido una serie, diez décimos, agraciados con 6.000 euros cada uno.

En Manises se ha vendido una serie en la administración 3, en la avenida dels Tramvies, 12; en Alfara en la administración 1, ubicada en la calle Doctor Navarro, y en Alaquàs también en la administración 1, en la avenida Blasco Ibáñez, 59.

Lotería Manises ha vendido una serie (diez décimos) de este quinto premio en ventanilla, por lo que se ha repartido a nivel individual, y también a través de su página web, ha confirmado su gerente, Rafa Sanchis.

La administración número 1 de Alfara del Patriarca (Valencia) también ha vendido una serie del quinto premio por ventanilla y un par de ellos por internet, según ha explicado a EFE Zulima, trabajadora de la entidad, que ha señalado que en 2020 y 2023 vendieron parte del gordo de Navidad y en 2024 del segundo premio.

Lotería Castillo de Alaquàs ha vendido otra serie de este quinto premio, en ventanilla y por envío a domicilio.

Esta administración de Alaquás ha vendido hoy además una serie del cuarto premio 78.477, 200.000 euros.

