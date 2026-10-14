El PP dice que el alcalde de Valdepeñas no tiene argumentos para responsabilizarles de los insultos a Pedro Sánchez

El Partido Popular de Valdepeñas vuelve a pedir al alcalde de la localidad, el socialista Jesús Martín, que rectifique sus declaraciones atribuyendo al PP la responsabilidad de los insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la concentración en apoyo a Ceuta y sus habitantes que tuvo lugar en la localidad a principios del mes de septiembre.

Los populares, que ya habían solicitado una corrección al regidor municipal cuando hizo esas manifestaciones en el Pleno ordinario celebrado la semana pasada, insisten en que se limitaron a respaldar a la ciudadanía en una convocatoria realizada por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), ha apuntado Sergio Alhambra del PP.

PREGUNTAS DEL PP EN EL PLENO

Sobre las preguntas planteadas por el Grupo Municipal Popular en la última sesión plenaria, Alhambra ha recordado que los concejales en la oposición representan a muchos ciudadanos y ha pedido al equipo de Gobierno "transparencia y respeto" a las cuestiones que plantean.

Temas que interesan a mucha gente, dicen desde el PP, por eso cuando preguntan por la Estación de Tren o por el cine piden al Ejecutivo local que si esa información existe la faciliten y si no existe, expliquen por qué.