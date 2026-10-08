El alcalde de Valdepeñas responde a la portavoz de Vox "Me insulta porque soy niña, no Doña Lola"

"No ayuda al feminismo victimizarse" ha dicho Jesús Martín en respuesta a las declaraciones de la portavoz del grupo municipal Vox, en las que habla de "descalificación personal" e insultos a su persona por parte del alcalde de Valdepeñas y de una conducta que se repite con las mujeres al frente de los partidos de derechas.

Martín atribuye al fragor de las discusiones en el salón de plenos las "barbaridades" que se dicen quienes tienen posturas políticas enfrentadas, Gobierno y oposición. Y afirma que esos cruces dialécticos subidos de tono se han producido también entre hombres y nada tienen que ver con un comportamiento misógino o machista.

El alcalde valdepeñero va un poco más allá y como "pruebas" del valor que da a las mujeres señala que muchas han formado o forman parte de sus equipos de Gobierno.

En este sentido, Jesús Martín ha pedido a Lola Gómez, portavoz de Vox, que haga por no darle la razón trabajando y votando en el Pleno con conocimiento de lo que hace.