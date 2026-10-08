EN UNA ENTREVISTA EN ONDA CERO

El alcalde de Valdepeñas responde a la portavoz de Vox "Me insulta porque soy niña, no Doña Lola"

En una entrevista en Onda Cero el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, afirma que la forma de dirigirse a las portavoces de la oposición en los plenos no tiene que ver con el hecho de ser mujeres, si no con la disputa política.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas
El alcalde de Valdepeñas responde a la portavoz de Vox "Me insulta porque soy niña, no Doña Lola"

"No ayuda al feminismo victimizarse" ha dicho Jesús Martín en respuesta a las declaraciones de la portavoz del grupo municipal Vox, en las que habla de "descalificación personal" e insultos a su persona por parte del alcalde de Valdepeñas y de una conducta que se repite con las mujeres al frente de los partidos de derechas.

Martín atribuye al fragor de las discusiones en el salón de plenos las "barbaridades" que se dicen quienes tienen posturas políticas enfrentadas, Gobierno y oposición. Y afirma que esos cruces dialécticos subidos de tono se han producido también entre hombres y nada tienen que ver con un comportamiento misógino o machista.

El alcalde valdepeñero va un poco más allá y como "pruebas" del valor que da a las mujeres señala que muchas han formado o forman parte de sus equipos de Gobierno.

En este sentido, Jesús Martín ha pedido a Lola Gómez, portavoz de Vox, que haga por no darle la razón trabajando y votando en el Pleno con conocimiento de lo que hace.

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