La portavoz de Vox afirma que no aceptará más insultos ni descalificaciones personales del alcalde de Valdepeñas

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Valdepeñas, Lola Gómez, reprocha al alcalde, Jesús Martín, la forma de dirigirse a su persona en el último Pleno ordinario, celebrado este lunes, afirmando que "hay una línea que un responsable público no debería cruzar, que es la descalificación personal".

Gómez recuerda que los concejales en el Salón de Plenos son elegidos democráticamente en las urnas por la ciudadanía y la oposición tiene la obligación de preguntar y fiscalizar la gestión del equipo de Gobierno.

Discrepar y discutir es lícito, dice la portavoz de Vox, pero hay que responder de forma respetuosa con razones y datos, no con insultos ni ataques personales que, además, relaciona con el hecho de que los dos partidos de derechas en Valdepeñas estén liderados por mujeres.

En este sentido, Lola Gómez señala que no va a consentir ser insultada de nuevo por el regidor municipal y deja entrever la posibilidad de llevar al socialista a tribunales si vuelve a suceder.