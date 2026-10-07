La UCO apunta al móvil económico en la muerte de uno de los empresarios del doble crimen de Manzanares

LEER MÁS El juicio por el doble crimen de Manzanares arranca con las defensas cuestionando las pruebas contra los acusados

La segunda sesión del juicio con jurado popular por el doble crimen de Manzanares se ha centrado este miércoles en la investigación de la desaparición y muerte del empresario J.M.I.F., cuyo cadáver fue localizado en marzo de 2023 en un pozo de una finca de Valdepeñas.

El principal instructor de aquella investigación, entonces capitán de la Sección de Homicidios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha reconstruido ante el jurado las pistas que llevaron a los agentes a centrar sus sospechas en J.C.V., principal acusado, y G.R.E., acusado como cómplice.

El agente, que ha participado en investigaciones como las de Diana Quer o el niño Gabriel, ha explicado que cuando la UCO se incorporó al caso ya conocía la desaparición en 2019 de J.M.G.B., otro empresario relacionado con J.C.V., aunque su declaración de este miércoles se ha centrado en el caso de J.M.I.F.

Según ha relatado a preguntas de la Fiscalía, J.C.V. había ejercido como intermediario en la venta de una finca propiedad de J.M.I.F. a unos empresarios de La Solana. Los pagos se realizaban en efectivo y el acusado acompañaba al vendedor a recogerlos. Hubo cuatro entregas y la última, de 50.000 euros, tuvo lugar el 22 de julio de 2022, el mismo día de la desaparición.

J.C.V. y J.M.I.F. habían quedado sobre las 8.00 horas para recoger el dinero y unos 40 minutos después regresaron a Manzanares. La investigación detectó que a las 9.15 horas se produjo una conversación entre J.C.V. y G.R.E. y, un minuto después, el teléfono del primero quedó apagado durante varias horas.

EL COCHE DE LA VÍCTIMA, CONDUCIDO POR OTRA PERSONA

Otra de las pistas llegó con las cámaras de seguridad de Manzanares. Los investigadores comprobaron que el vehículo de J.M.I.F. salió de la localidad en dirección a La Solana y que quien lo conducía no era la víctima. El capitán ha asegurado que identificaron al volante a G.R.E.

Los dos acusados mantenían, según el investigador, una relación diaria y de gran amistad.

El vehículo permaneció desaparecido durante meses y no fue localizado hasta el 25 de enero de 2023 en Albacete. Tras hacerse público el hallazgo, las intervenciones telefónicas permitieron detectar, según el capitán, nerviosismo entre los investigados y un encuentro posterior en un garaje de J.C.V.

La UCO había puesto también el foco en una pequeña finca de Valdepeñas relacionada con una operación realizada pocos días antes de la desaparición. Cuando desde la inmobiliaria comunicaron a G.R.E. que la Guardia Civil había preguntado por aquella propiedad, este contactó de manera urgente con J.C.V.

UNA VISITA SIN TELÉFONOS A LA FINCA

El momento decisivo llegó el 3 de marzo de 2023. Según el capitán, J.C.V. y G.R.E. quedaron en un bar de Membrilla, dejaron sus teléfonos en el vehículo de G.R.E. y continuaron el trayecto en el BMW de J.C.V.

Ambos se desplazaron hasta un punto de la autovía desde el que podían observar la finca de Valdepeñas que estaba en el foco de los investigadores, aparentemente para comprobar si había presencia policial en la zona.

El hecho de que dejaran sus teléfonos atrás y acudieran precisamente a observar aquella propiedad reforzó las sospechas de los agentes. En la finca había, además, un pozo de grandes dimensiones.

Once días después, el 14 de marzo, la Guardia Civil registró la propiedad y localizó en el fondo del pozo los restos de J.M.I.F., desaparecido desde julio del año anterior.

Tras el hallazgo del cuerpo fueron detenidos los principales investigados, un paso que posteriormente resultaría también clave para esclarecer la desaparición de J.M.G.B., aunque esa parte de la investigación será abordada en otra fase del juicio.

"UN MOTIVO PLENAMENTE ECONÓMICO"

A preguntas de la defensa de J.C.V., el capitán ha afirmado que la UCO considera que "el móvil de la muerte fue económico".

Ha recordado que J.M.I.F. había recogido aquella mañana 50.000 euros en efectivo que no aparecieron y que los investigadores no encontraron elementos que apuntaran hacia otra motivación.

También ha relatado que J.C.V. tenía deudas pendientes, bienes embargados y reclamaciones de pago, mientras que a G.R.E. le constaba un problema con el juego, con 282 visitas a establecimientos de apuestas en un periodo de seis meses.

A preguntas de la defensa de J.C.V., el capitán de la UCO ha dejado clara cuál fue la conclusión policial de la investigación, aunque ha remarcado que corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad penal de los acusados. "Policialmente, J.C.V. mató a J.M.I.F., aunque judicialmente lo tiene que decir la Justicia".

La defensa de G.R.E. también ha preguntado por la relación de J.C.V. con las armas. El capitán ha señalado que en los registros se localizaron una pistola, un machete y numerosas armas.

El juicio continuará la tarde de este miércoles en la Audiencia Provincial de Ciudad Real con nuevas declaraciones dentro de la práctica de la prueba testifical.

46 AÑOS PARA J.C.V. Y 19 PARA G.R.E.

La causa reúne las muertes de J.M.G.B., desaparecido en 2019, y J.M.I.F., desaparecido en 2022, dos empresarios de Manzanares cuyos asesinatos atribuye la Fiscalía a J.C.V.

El Ministerio Público solicita para él 46 años de prisión, 23 por cada crimen, y reclama 19 años para G.R.E., al que considera cómplice en ambos casos y al que aplica la atenuante de confesión por su posterior colaboración con los investigadores.