La pareja de una de las víctimas de Manzanares relata que el acusado sugirió ante la Guardia Civil otras hipótesis sobre su desaparición

La cuarta sesión del juicio con jurado popular por el doble crimen de Manzanares ha dado este viernes voz a familiares de las víctimas y a personas relacionadas con las horas previas a las desapariciones de J.M.I.F. y J.M.G.B.

La pareja de J.M.I.F. ha relatado cómo comenzó a preocuparse la misma mañana de su desaparición al comprobar que no respondía a sus llamadas, algo que, según ha explicado, nunca había ocurrido.

"Llamé varias veces y no contestaba. Jamás había pasado eso", ha señalado. Tras intentar localizarlo, avisó a la Guardia Civil y al día siguiente, 23 de julio de 2022, viajó hasta el cuartel de Manzanares para presentar la denuncia por desaparición. Fue allí donde coincidió con J.C.V., principal acusado de las dos muertes.

Según ha relatado la testigo, durante su estancia en dependencias policiales escuchó cómo el procesado ofrecía a los agentes posibles explicaciones sobre dónde podía encontrarse J.M.I.F., entre ellas hipótesis relacionadas con que pudiera haberse marchado u ocultado dinero.

La pareja de la víctima ha interpretado ante el jurado aquellas manifestaciones como un intento de desviar la atención sobre lo que realmente podía haber ocurrido.

También ha asegurado que percibió nerviosismo en J.C.V. cuando se identificó ante los agentes como pareja del desaparecido.

LOS 50.000 EUROS COBRADOS HORAS ANTES

Durante la sesión también han declarado los empresarios de La Solana que compraron una finca propiedad de J.M.I.F., operación en la que J.C.V. había actuado como intermediario.

Uno de ellos ha confirmado que el 22 de julio, día de la desaparición, J.M.I.F. y el principal acusado acudieron juntos a La Solana, donde les entregaron 50.000 euros en efectivo como parte del pago de una finca vendida por alrededor de 1,3 millones de euros.

Esa entrega de dinero constituye uno de los elementos sobre los que la investigación sustenta la tesis del móvil económico.

También ha declarado un hermano de J.M.I.F., que ha reconocido que no mantenía relación con él desde 2013 por diferencias relacionadas con una herencia y ha descrito su situación económica como "muy precaria".

El testigo ha contado además que J.C.V. le había regalado una pistola un día después de la desaparición de J.M.I.F.

Tras aparecer el cadáver de su hermano y producirse la detención del principal acusado, comunicó a la Guardia Civil que tenía esa arma al pensar que podía estar relacionada con los hechos y la entregó a los agentes.

J.M.G.B. HABÍA PRESTADO DINERO A J.C.V.

La sesión también ha abordado la desaparición de J.M.G.B., ocurrida en 2019. Su hermano ha explicado que denunció su desaparición al resultarle extraño que no hubiera noticias suyas cuando tenía pendiente un viaje al extranjero y ha señalado ante el jurado que la víctima había prestado distintas cantidades de dinero a J.C.V.

Tras su desaparición, llegó a reunirse con el principal acusado porque sabía que había sido una de las últimas personas que había estado con su hermano y quería conocer qué había ocurrido.

El testigo ha destacado además que fue la posterior declaración de G.R.E., acusado como cómplice, la que permitió conocer dónde se encontraban los restos de J.M.G.B.

Según ha afirmado, sin esa información difícilmente habrían podido localizar el cuerpo por la forma y el lugar en el que había sido ocultado.

46 AÑOS DE PRISIÓN PARA EL PRINCIPAL ACUSADO

La Audiencia Provincial de Ciudad Real está juzgando, con un tribunal de jurado popular, los dos asesinatos cometidos con tres años de diferencia.

La Fiscalía sostiene que J.C.V. mató a J.M.G.B. en 2019 y a J.M.I.F. en 2022, en ambos casos en un contexto relacionado con dinero, y que después contó con la colaboración de G.R.E. para ocultar los cuerpos.

El Ministerio Público pide 46 años de prisión para J.C.V., al que considera autor de los dos asesinatos, y 19 años para G.R.E., acusado como cómplice en ambos casos y beneficiado por la atenuante de confesión tras colaborar con los investigadores.