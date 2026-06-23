Carlos Marín apoya la reivindicación del AVE Madrid-Jaén por Alcázar de San Juan: "Hay gente que llega a un cargo sin tener idea"

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha mostrado el apoyo de la patronal a la reivindicación ferroviaria del AVE Madrid-Jaén a su paso por la provincia y pide al ministro de Transportes que escuche las demandas.

En declaraciones a Onda Cero, Marín se ha sumado a las voces que están en contra de la intención del ministerio de instalar un bypass en la localidad cordobesa de Montoro, lo que significaría que esta línea de alta velocidad no pasaría por Alcázar, Valdepeñas o Manzanares.

El presidente de FECIR dice que negar la importancia que tiene Alcázar de San Juan en el nudo ferroviario del país es tener un gran desconocimiento y asegura que la línea del Ave entre Madrid y Málaga tiene que transcurrir por su “paso natural y el de toda la vida”.

Sin embargo, Carlos Marín ha manifestado que hay gente, en alusión a Oscar Puente, ministro de Transportes, que llega a un cargo “sin tener ni idea de muchas cosas” y en este sentido le pide que escuche las reivindicaciones.

Altas temperaturas en el trabajo

Por otra parte, el presidente de la patronal de Ciudad Real ha manifestado que, ante el incremento de las temperaturas y el inicio del verano, se utilice el sentido común y se cumpla con la legislación vigente.

Recuerda que las empresas tienen que cumplir con esta normativa y cree que “a nadie se le ocurre hacer barbaridades para ponerse a trabajar a pleno sol”. Considera que en materia laboral hay que tener un cuidado exhaustivo cuando hace mucho calor.