Tenía 48 años

Fallece un hombre tras sufrir una caída de bicicleta en Puebla del Príncipe

Un varón de 48 años de edad ha perdido la vida este sábado tras sufrir una caída de bicicleta en la localidad ciudadrealeña de Puebla del Príncipe.

Europa Press

Ciudad Real |

Un helicóptero medicalizado acudió al lugar del suceso
Un helicóptero medicalizado acudió al lugar del suceso | Europa Press

Un varón de 48 años de edad ha perdido la vida este sábado tras sufrir una caída de bicicleta en la localidad ciudadrealeña de Puebla de Príncipe.

Según informa a Europa Press el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha el accidente ha tenido lugar a las 10.52 horas, en la plaza de Castilla-La Mancha de la referida localidad.

Tras la caída ha quedado inconsciente, falleciendo en el lugar, tal y como ha certificado el médico de urgencias movilizado hasta allí.

En el operativo también han participado una ambulancia de soporte vital, una helicóptero medicalizado y agentes de la Guardia Civil.

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