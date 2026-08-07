AEMET prevé cielo despejado en Ciudad Real durante el eclipse solar del 12 de agosto

Las predicciones meteorológicas para el próximo miércoles, día del histórico y muy esperado eclipse solar, serán muy positivas en Ciudad Real.

El director de la Agencia Estatal de Meteorología en Castilla-La Mancha, Luis Bañón, asegura en Onda Cero que ese día, el 12 de agosto, los cielos de la provincia estará despejados, por lo que el eclipse se podrá observar perfectamente.

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha va a reforzar con medidas excepcionales la prevención de incendios forestales en sus espacios naturales y en sus Montes de Utilidad Pública ante la previsión de una gran concentración de visitantes en sus áreas protegidas con motivo del eclipse solar que se va a producir este próximo miércoles, 12 de agosto.

Este dispositivo, que incluye medidas restrictivas en las zonas con mayor riesgo de incendio, un refuerzo de la vigilancia y los medios de extinción y el aumento de la presencia de agentes medioambientales, se enmarca en las actuaciones impulsadas por el grupo de coordinación del Ejecutivo regional en el ámbito de la protección civil para el fenómeno del eclipse solar en la Comunidad Autónoma, que dirige la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

Recomendaciones de la Junta para el eclipse solar | OC

"Nos encontramos en unos días de altísimo riesgo de incendios y este miércoles 12 no va a ser ni mucho menos una excepción. Estas medidas se toman para garantizar la seguridad de las personas en el medio natural y reducir el riesgo de incendio forestal en aquellas zonas en las que se espera un número importante de visitantes para esa jornada", ha anunciado el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar.

Según informa el Gobierno regional, el dispositivo Infocam va a reforzar las patrullas de vigilancia y disuasión en las zonas con mayor riesgo de incendio y concentración de visitantes, con especial atención a las provincias de Guadalajara y Cuenca, adaptando los horarios de presencia de los medios de extinción en las horas de mayor afluencia de público.

"Hacemos un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y a la importancia que tiene respetar la señalización y las indicaciones establecidas para no provocar incendios forestales, con el fin de garantizar la seguridad de todas las personas que se desplacen para contemplar el fenómeno astronómico", ha incidido Almodóvar.