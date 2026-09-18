Fallece un hombre de 80 años en Pedro Muñoz tras colisionar su vehículo con una pared

Un hombre de 80 años ha fallecido este viernes en la localidad ciudadrealeña de Pedro Muñoz tras sufrir un impacto con su vehículo contra un muro.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 11.50 horas en la calle Záncara de la localidad.

A pesar de la asistencia de un equipo médico de urgencias, una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico, el afectado ha fallecido en el lugar de los hechos.

También han asistido agentes de la Policía Local de Pedro Muñoz.