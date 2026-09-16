El 18 de septiembre abrirá sus puertas "Alma Quesera" en Ciudad Real tras una inversión de 3 millones de euros

El próximo viernes 18 de septiembre se abrirá oficialmente el Espacio Gastronómico Alma Quesera Don Apolonio en Ciudad Real, un proyecto que se ha ubicado en las antiguas instalaciones de lo que antes era el Hotel Almanzor.

Este espacio ha tenido que ser totalmente rehabilitado y reformado durante casi 4 años año, con una inversión de unos 3 millones de euros, para ubicar Alma Quesera que no nace solo como un lugar de degustación sino que refleja una filosofía que rinde culto al producto de calidad, tal y como ha explicado en Onda Cero Luciano Mata, gerente de Quesos Don Apolonio.

Los visitantes podrán disfrutar de un espacio dividido en varias áreas: la tienda gourmet, con el queso como principal protagonista, aunque también habrá vino, aceite o conservas; el gastrobar; también un espacio de eventos y catas para la divulgación con catas guiadas; y un aparthotel, que se quiere abrir en la planta superior en otra fase, para dentro de unos 5 o 6 meses, según ha dicho Mata, y que contará con 28 apartamentos y 4 suites.

Durante el fin de semana, Alma Quesera Don Apolonio estará repleta de actividades para todos los públicos, como catas, maridajes, cortadores de jamón, degustación de queso y también se enseñará Alma Quesera a los visitantes.