Ciudad Real contará con cuatro nuevas licencias de taxi

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado la incorporación de cuatro nuevas licencias de taxi en la ciudad.

El portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, ha recordado que las últimas licencias se aprobaron en el año 2009, con lo que ahora este incremento de casi el 10% en el número total (que van a pasar de 47 a 51) permitirá “una mejora del servicio” en la que el consistorio está trabajando desde comienzos del actual mandato manteniendo para ello un contacto fluido con la Asociación de Taxistas.

Arroyo ha avanzado que el consistorio va seguir implicado en la mejora del servicio, dando respuesta a la preocupación ciudadana por un tema “muy importante” para la capital.

Las cuatro nuevas licencias corresponden a taxis adaptados, aunque también prestarán el servicio ordinario para todo tipo de viajeros.

El portavoz municipal ha explicado que esta ampliación viene a responder a las carencias detectadas en determinadas horas, que se recogen en un informe elaborado por el área de Movilidad. Arroyo ha señalado la importancia de la colaboración que se mantiene con la propia Asociación de Taxistas “para seguir mejorando el servicio”.

109.000 euros para recuperar la cubierta de los antiguos silos

Ese ha sido uno de los asuntos destacados de la habitual sesión semanal del órgano municipal de gestión que además hoy ha aprobado un proyecto para la recuperación de la cubierta de los antiguos silos. La actuación se enmarca en el Plan de Acción de Agenda Urbana con el que el consistorio capitalino está mejorando el entorno de este emblemático enclave de acceso a la ciudad.

El proyecto permitirá la sustitución de las actuales tejas y placas de hormigón por paneles sándwich, más ligeros y que ofrecen un mejor aislamiento. Además, se instalará un sistema de recogida de aguas en la cubierta del que ahora carece la instalación. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 109.000 euros, IVA incluido.

Por otra parte, en la sesión celebrada hoy, la Junta de Gobierno ha adjudicado a la empresa I-made Global Spain las obras para la mejora y remodelación de la pista polideportiva de Valverde, con una inversión de 70.000 euros, IVA incluido.

El proyecto incluye el montaje y desmontaje del vallado metálico actual, el derribo del muro existente y la ejecución de una nueva pista polideportiva, además del desplazamiento de los puntos de iluminación y un nuevo cerramiento. Las obras tendrán un plazo inicial de ejecución de dos meses