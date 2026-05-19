Histórico cartel taurino para el Día de la Provincia con seis toreros de Ciudad Real

El Palacio de la Diputación de Ciudad Real ha acogido esta mañana la presentación del cartel de la corrida del Día de la Provincia, el próximo 27 de junio, en la plaza de toros de Miguelturra y que reunirá a seis toreros de la provincia, en concreto a Víctor Puerto, Aníbal Ruiz, Luis Miguel Vázquez, Fernando Tendero, Antonio Linares y Carlos Aranda, con reses de la ganadería de Alcurrucén.

Se trata de un festejo “histórico” al reunir, por primera vez, a los seis matadores de toros en activo de la provincia de Ciudad Real.

Miguel Ángel Valverde ha defendido el valor cultural, social, económico e identitario de la tauromaquia y ha remarcado el carácter “único e irrepetible” del cartel confeccionado para la conmemoración del Día de la Provincia. Uno de los acontecimientos más relevantes de esa jornada que pretende “reivindicar el orgullo de ser de la provincia de Ciudad Real y el orgullo de ser manchegos”.

El presidente de la Diputación ha recordado que, desde la recuperación de esta conmemoración, la institución provincial ha querido vincular esta celebración a la tauromaquia por entender que forma parte inseparable de la cultura popular ciudadrealeña, ya que “forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura y de nuestras raíces, y eso es la tauromaquia”.

En este sentido, ha destacado que el equipo de gobierno provincial tuvo claro desde el inicio del mandato que este tipo de acontecimientos debían seguir teniendo protagonismo.

Asimismo, Valverde ha remarcado el carácter excepcional del cartel anunciado, asegurando que probablemente se trate de un hecho sin precedentes en la historia taurina de la provincia: “Ya es difícil juntar a seis matadores en un mismo cartel, pero que además sean todos de nuestra tierra creo que es algo absolutamente único”, ha dicho.

Para el presidente de la Diputación, el festejo adquiere además un valor emocional añadido por servir de homenaje a Víctor Puerto en el año de su despedida de los ruedos. Por ello, se trata también de “un acontecimiento de consideración, de respeto y de reconocimiento a quien lleva más de treinta años como matador de toros y ha decidido cerrar una trayectoria brillante. Has llevado el nombre de Ciudad Real por todo el mundo. Cada vez que una persona, una institución o un profesional lleva el nombre de Ciudad Real fuera de nuestra tierra, todos debemos sentirnos orgullosos y agradecidos”.

Asimismo, ha agradecido la actitud de los seis matadores anunciados en el cartel, resaltando el “acto de generosidad” que supone aceptar una corrida de un solo toro por espada.

Miguel Ángel Valverde | OC

Defensa de la tauromaquia

Valverde ha defendido el respaldo explícito que el equipo de gobierno de la Diputación Provincial está ofreciendo a la tauromaquia. “Entendimos desde el primer momento que había que darle un impulso al sector taurino porque no podíamos renunciar a algo que forma parte de nuestra identidad”, ha asegurado.

También ha explicado que el valor de la fiesta no puede medirse únicamente desde el punto de vista económico, que es muy importante, así como el impacto laboral y empresarial que genera el sector. “Hay muchas familias que viven del toro, desde la crianza del ganado hasta la organización de festejos o los profesionales que participan en ellos. Pero además existe un valor social, cultural y tradicional que forma parte del alma de esta provincia”, ha afirmado.

Prueba del compromiso de la Diputación con la tauromaquia son algunas de las medidas impulsadas, como son el apoyo económico a festejos taurinos, la recuperación de la Escuela Taurina de Ciudad Real y el mantenimiento de otras escuelas taurinas de la provincia como las de Alcázar de San Juan y la de Miguelturra. También ha destacado el crecimiento de las solicitudes de ayudas por parte de los ayuntamientos para organizar festejos taurinos.

En este sentido, ha comentado que “el primer año pusimos una línea de ayudas de 400.000 euros y algunos dijeron que no había demanda suficiente. Este año las peticiones ya superan los 900.000 euros. Eso demuestra que íbamos en la dirección correcta”.

Valverde ha defendido la necesidad de respaldar especialmente a los toreros y profesionales de la provincia y ha insistido en que las instituciones deben favorecer oportunidades para los profesionales locales. Asimismo, ha destacado el trabajo de las escuelas taurinas y el auge de jóvenes aficionados que, según ha matizado, están acercándose nuevamente a la tauromaquia.

Finalmente, el presidente de la Diputación ha hecho una reflexión sobre la libertad individual y el derecho a mantener vivas las tradiciones culturales. “Lo único que pedimos es libertad. Libertad para elegir, libertad para ir a los toros y libertad para disfrutar de algo que forma parte de nuestras raíces y nuestra identidad”, ha manifestado. También ha tenido palabras de agradecimiento hacia el sector taurino que en los años más difíciles “habéis soportado muchas veces el agravio desde el respeto y sin caer en la descalificación”.

Por otra parte, el vicepresidente de Organización Interna, Adrián Fernández, ha incidido en el carácter excepcional del festejo y la generosidad de los toreros al aceptar participar en un cartel de seis espadas, “va a ser un auténtico acontecimiento taurino en la provincia. No va a ser fácil volver a ver este cartel; creo que es muy difícil, por no decir imposible”.

Fernández ha aprovechado también para reivindicar el papel de los toreros de la tierra y ha ensalzado la trayectoria de Víctor Puerto y del resto de los toreros: “Ha sido figura del toreo y nunca ha tenido inconveniente en que ningún torero de la provincia torease con él. Eso dice mucho de su arraigo a la tierra”.

Luis Ramón Mohíno | OC

Luis Ramón Mohíno: “Es un cartel que forma parte de la historia del toreo de Ciudad Real”

El alcalde de Miguelturra, Luis Ramón Mohíno, ha mostrado el orgullo de la localidad por albergar el festejo principal del Día de la Provincia “supone un honor y también una enorme responsabilidad estar a la altura de un acontecimiento de estas características”. Ha destacado el peso cultural y económico de la tauromaquia en la provincia de Ciudad Real: “La tauromaquia forma parte de nuestra identidad cultural y social. Es tradición, arte, sentimiento y también una actividad que genera convivencia y dinamismo económico”.

El primer edil de Miguelturra ha puesto en valor la recuperación y revitalización de la plaza de toros de Miguelturra: “Estoy convencido de que esta corrida va a marcar un antes y un después para nuestro coso taurino” y ha invitado a aficionados y visitantes a acudir al festejo.

Víctor Puerto | OC

Víctor Puerto: “Proteger la tauromaquia es proteger a quienes la hacen posible”

Otro de los grandes protagonistas de la presentación del festejo taurino, Víctor Puerto, ya que afronta esta temporada de despedida tras más de tres décadas como matador de toros, que ha agradecido el apoyo institucional a la tauromaquia y la generosidad de sus compañeros.

Puerto ha agradecido especialmente a la Diputación de Ciudad Real “el apoyo a la tauromaquia en momentos en los que muchas veces se cuestionan nuestras raíces y nuestra cultura por cuestiones ideológicas. Gracias por defender no solo la tauromaquia, sino también al toro, al campo y a las familias que vivimos de esta grandiosa fiesta. Proteger la tauromaquia es proteger a quienes la hacen posible”, ha dicho.

Asimismo ha tenido palabras de reconocimiento para sus compañeros y ha reivindicado la necesidad de apoyar a los toreros de la tierra: “Es importante presumir de lo nuestro. Cuando uno presume de su tierra y de su gente, también está defendiendo su identidad”.

El torero ha recordado su trayectoria y la relación especial con la provincia: “Si tuviera que torear en todas las plazas de la provincia donde he triunfado, tendría que hacer una temporada de 300 corridas” y ha terminado destacando la importancia de la cantera y de las escuelas taurinas para el futuro del toreo en Ciudad Real.