Herida una trabajadora tras caer de una escalera en una empresa de Alcázar de San Juan

Una mujer de 37 años ha resultado herida este lunes tras sufrir una caída de una escalera mientras trabajaba en una empresa multicentro de Alcázar de San Juan.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar a las 11.09 horas en una empresa ubicada en la carretera de Herencia.

La afectada ha sido trasladada en UVI al hospital del municipio alcazareño.

Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local.