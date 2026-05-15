Ayuntamiento de Bolaños niega que una vecina sufriera sumisión química aunque sí se investiga una presunta estafa

El Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava ha tenido que salir al paso, mediante un comunicado publicado en redes sociales, tras un acto presuntamente delictivo que sufrió una vecina de la localidad el pasado martes.

En el comunicado, el consistorio bolañego señala que, ante la alarma social generada a través de las redes sociales, donde incluso se han difundido imágenes e información que no se corresponden con la realidad de los hechos ocurridos, desde el Ayuntamiento se ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a todos vecinos.

Según fuentes oficiales, se descarta que lo ocurrido se trate de un caso de sumisión química o similar y el suceso se trata de un delito de estafa cometido contra una vecina de Bolaños, en el que además se produjo un hurto de dinero.

Sin embargo, la hija de la víctima asegura que cuando su madre iba por la calle un hombre la paro pidiéndole ayuda porque le había robado una gitana y después llegó otro por detrás y “le echo lo que le echara a mi madre, la droga o lo que fuera”.

La llevaron a casa, la mujer les dio lo que tenía, unos 300 o 400 euros, y después fueron al banco donde la víctima sacó otros 5.000 euros para dárselos a esos hombres.

La hija afirma que cuando pasó el efecto de lo que le habrían echado, su madre volvió a casa y ya se dio cuenta de lo que había pasado. Asegura que su madre está mal y con ataque de ansiedad.

Identifican a uno de los presuntos autores de la estafa

El ayuntamiento de Bolaños informa que gracias a la rápida actuación conjunta de la Policía Local y la Guardia Civil, junto al visionado de las cámaras de videovigilancia, las declaraciones de testigos y otras labores de investigación, ayer jueves ya se logró identificar el vehículo implicado y al menos a uno de los presuntos autores.

Fuentes de la Guardia Civil consultadas por Onda Cero aseguran que lo sucedido se trata de una estafa y no hay ninguna prueba de sumisión química, después de las pruebas médicas y las declaraciones.

Igualmente, el consistorio de Bolaños aclara en el comunicado que las investigaciones señalan que la víctima no fue drogada sino que sufrió una estafa, desmintiendo así las informaciones aparecidas en diferentes perfiles de redes sociales.

Las diligencias continúan avanzando y las investigaciones apuntan a que los responsables serían personas procedentes de otra provincia, posiblemente vinculadas a un grupo criminal que actúa de forma itinerante en distintas localidades mediante este tipo de estafas.

El ayuntamiento pide a la ciudadanía mantener la calma, actuar con prudencia y confiar siempre en la información oficial. El consistorio de Bolaños de Calatrava también lamenta los perjuicios ocasionados a la persona afectada y agradece y felicita públicamente a la Policía Local y a la Guardia Civil por su rápida intervención en el esclarecimiento de los hechos.