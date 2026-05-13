El actual alcalde dice no obsesionarse con la mayoría absoluta

Cañizares avanza su decisión de encabezar la candidatura del PP al Ayuntamiento de Ciudad Real en 2027

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha avanzado su decisión de presentarse a la reelección en las próximas elecciones municipales de 2027.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha avanzado su decisión de presentarse a la reelección en las próximas elecciones municipales de 2027.

En una entrevista concedida a Onda Cero, Cañizares ha anunciado su intención de dar el paso para volver a encabezar la lista del Partido Popular, siempre y cuando su formación política así lo considere oportuno, ya que la decisión final dependerá del Comité Electoral Nacional del PP.

Asegura que el compromiso con la ciudad sigue siendo el mismo que hace tres años y subraya que la sensación es que el trabajo del equipo de Gobierno está siendo positivo para Ciudad Real y se ha notado un cambio en la capital provincial.

Cañizares aspira a ser el candidato más votado en 2027 pero dice que no le obsesiona obtener la mayoría absoluta porque desde que el PP y Vox rompieron el pacto de gobierno, el ayuntamiento ha conseguido aprobar el presupuesto, ordenanzas y temas importantes para la ciudad.

Sobre si estará dispuesto a volver pactar con Vox tras los comicios de 2027 en caso de que los populares no obtengan mayoría absoluta, el alcalde señala que por su parte no se cierra a un acuerdo pero todo dependerá, dice, “de las personas, si buscan lo mejor para la ciudad y sin que les manden desde Madrid”.

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