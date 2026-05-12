Trabajadores de Correos de Malagón llevan más de 20 días de huelga indefinida

Trabajadores de Correos de Malagón se han concentrado esta mañana a las puertas de la oficina en defensa del servicio postal público y para reclamar unas condiciones laborales dignas.

Estos trabajadores cumplen 23 días de huelga indefinida y desde el lunes han iniciado concentraciones diarias a las puertas de la oficina de Correos de Malagón, una medida que se mantendrá hasta que la empresa pública decida sentarse a escuchar y negociar las reivindicaciones.

Los trabajadores llevan años denunciando varios temas como la falta de contratación, la no cobertura de bajas, vacantes y ausencias, la sobrecarga de trabajo, los constantes cambios organizativos y el deterioro del servicio postal público en Malagón y en el resto de poblaciones afectadas, como Fernán Caballero, Fuente el Fresno o Los Cortijos y todas sus pedanías, en total unos 11.000 habitantes.

El delegado del Sindicato Libre de Correos y Telecomunicaciones, Jaime Peláez, señala que actualmente la plantilla en Malagón está compuesta por 5 trabajadores cuando debería haber 8.

Peláez recuerda que la situación que sufren los trabajadores de Correos de Malagón se hace extensible al resto de la provincia de Ciudad Real.

El Sindicato Libre señala que los trabajadores mantienen firme su postura y quieren ser escuchados y subraya que la solución depende de que Correos abandone el silencio y decida abrir una vía real de diálogo.