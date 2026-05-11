DGT y Guardia Civil intensifican la vigilancia sobre motocicletas y ciclomotores en la provincia de Ciudad Real

La Dirección General de Tráfico (DGT), en colaboración con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, desarrolla desde hoy y hasta el próximo 17 de mayo una campaña especial de vigilancia y control centrada en motocicletas y ciclomotores en la provincia de Ciudad Real.

La iniciativa tiene carácter provincial y responde tanto al incremento de desplazamientos en moto durante los meses de buen tiempo como al repunte detectado en la siniestralidad de este tipo de vehículos en la provincia.

La vulnerabilidad de los motoristas

Durante la presentación de la campaña, el subdelegado del Gobierno, David Broceño, ha destacado que las motocicletas representan aproximadamente el 15 % del parque móvil nacional, mientras que los accidentes mortales relacionados con estos vehículos alcanzan el 27 % del total.

“Los accidentes mortales prácticamente duplican el peso que tienen las motocicletas dentro de la movilidad”, ha subrayado.

Además, ha recordado que las carreteras convencionales siguen siendo el entorno más peligroso para los motoristas. “Ocho de cada diez motoristas fallecidos pierden la vida en vías convencionales y aproximadamente la mitad de esos siniestros se producen por salidas de vía en las que, muchas veces, ni siquiera interviene otro vehículo”, ha explicado.

El subdelegado ha insistido en que la vulnerabilidad de quienes circulan en moto no responde necesariamente a una mayor imprudencia.

“La carrocería de la moto es el propio cuerpo del motorista. Por eso, cuando se produce un accidente, las consecuencias suelen ser mucho más graves”, señala.

David Broceño habla con un motorista | OC

Datos de accidentalidad en la provincia

En la provincia de Ciudad Real circulan actualmente más de 420.000 vehículos, de los cuales alrededor de 32.000 son motocicletas, una cifra que refleja la importante presencia de este tipo de movilidad en el territorio provincial.

David Broceño ha señalado que la campaña se pone en marcha también tras detectar “una señal de alerta” en los datos de siniestralidad. Aunque Ciudad Real no presenta cifras peores que otras provincias de Castilla-La Mancha, hasta el pasado 5 de mayo se registran ya dos personas fallecidas, siete heridos hospitalizados y ocho heridos no hospitalizados en accidentes relacionados con motocicletas y ciclomotores.

“El año pasado hubo una única víctima mortal y creemos que antes de que esta situación vaya a más es importante actuar desde la sensibilización y la prevención”, ha afirmado.

Controles en carreteras convencionales

Durante esta semana, los controles se desarrollan especialmente en las vías convencionales con mayor presencia de motoristas o con mayores índices de accidentalidad, aunque sin descuidar el resto de carreteras de la provincia.

La campaña pone el foco en factores de riesgo como la velocidad inadecuada, el uso correcto del casco, los adelantamientos incorrectos, así como el consumo de alcohol y drogas.

Por su parte, la jefa provincial de Tráfico, Raquel García, explica que el objetivo principal de esta campaña es frenar cuanto antes el repunte detectado en la siniestralidad.

“Queremos cortar esta tendencia de raíz. No queremos más heridos hospitalizados y, por supuesto, menos fallecidos”, ha afirmado.

Prevención y concienciación

El capitán de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la provincia, Ángel Medina, explica que durante esta semana se despliegan dispositivos especiales de vigilancia en carretera con controles de velocidad, alcohol y drogas, además de supervisar adelantamientos, documentación y estado técnico de los vehículos.

“La DGT pone en marcha la campaña y nosotros la ejecutamos sobre el terreno”, ha indicado.

Medina insiste en el carácter preventivo de la actuación y recuerda la importancia de utilizar equipación adecuada, incluyendo casco, guantes y ropa de protección específica.

“Conducir de forma preventiva significa adelantarse a las posibles maniobras de otros vehículos”, ha explicado.

La campaña cuenta además con apoyo de medios aéreos de la DGT y se complementa con acciones informativas y educativas en áreas de servicio y puntos de descanso frecuentados por motoristas.

Llamamiento a todos los conductores

Tanto la DGT como la Guardia Civil hacen un llamamiento a la convivencia y al respeto entre todos los usuarios de las vías.

“Invitamos a los motoristas a extremar la prudencia y al resto de conductores a prestarles una atención especial”, ha señalado Raquel García.

El subdelegado ha recordado además la importancia de extremar la atención al volante. “Hay que mirar dos y tres veces. Una moto ocupa menos espacio visual que un coche y existen ángulos muertos. Un pequeño despiste que en otro vehículo puede quedarse en un susto, para un motorista puede tener consecuencias muy graves”, ha advertido.

Desde la DGT se insiste en que el objetivo de esta campaña no es incrementar las sanciones, sino prevenir accidentes y salvar vidas.

“No buscamos sancionar. Lo que queremos es evitar muertes, evitar hospitalizaciones y evitar que ninguna familia reciba una llamada informando de que un ser querido ha fallecido”, concluye el subdelegado del Gobierno.