El pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real apoya por unanimidad solicitar que la Pandorga sea Fiesta de Interés Turístico Nacional

El pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos iniciar el expediente para solicitar que la Pandorga, que se celebra el 31 de julio, sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La solicitud, en la que el equipo de Gobierno viene trabajando desde hace tres años, se hará ante la Secretaría de Estado de Turismo pero antes tiene que ser la Junta de Comunidades la que de el visto bueno a este expediente.

La concejal de Turismo, Cristina Galán, espera que no haya problemas para que el Gobierno de Castilla-La Mancha lo apruebe y asegura que todos los requisitos que se habían solicitado están cumplimentados, como la elaboración de una página web, un plan de difusión, una memoria explicativa y un dossier.

Además, el Ayuntamiento tiene ya preparado un plan de adhesiones para que la Pandorga, que actualmente está declarada como Fiesta de Interés Turístico Regional, de un salto y se convierta en nacional.

El alcalde, Francisco Cañizares, ha dado las gracias a todos los grupos municipales por apoyar esta solicitud, asegura que los requisitos exigidos legalmente están sobradamente cumplidos y espera que los partidos políticos y la sociedad sigan apoyando al Ayuntamiento para lograr la declaración de interés nacional.

Carrera profesional del Ayuntamiento

Por otro lado, y también por unanimidad de todos los grupos municipales, el pleno del consistorio de la capital ha aprobado la implantación de la carrera profesional para los trabajadores del Ayuntamiento.

Un sistema que permitirá a los empleados públicos progresar en su desarrollo laboral, premiando así el esfuerzo y el compromiso con lo público, según ha dicho el portavoz del equipo de Gobierno del consistorio de Ciudad Real, Guillermo Arroyo.

La carrera profesional se pondrá en marcha mediante convocatorios periódicas para que los trabajadores puedan promocionar en grados superiores.

Arroyo ha dicho que esta carrera profesional es un paso hacia un ayuntamiento más moderno, más justo y más profesional y va a suponer un reconocimiento a los empleados públicos y una mejora en los servicios prestados a los vecinos.