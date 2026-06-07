El argamasillero David Almansa, segundo en el GP Hungría de Moto 3

El piloto de Argamasilla de Calatrava, David Almansa, ha logrado la segunda posición en la carrera del mundial de Moto 3 del Gran Premio de Hungría que se ha disputado este domingo.

Es el segundo podio de la temporada que consigue Almansa, tras su victoria en el Gran Premio de Tailandia, y asciende en la clasificación general del mundial de Moto 3 hasta la quinta posición con un total de 72 puntos.

Almansa solo fue superado por Máximo Quiles, que se ha impuesto con una autoridad incontestable en el Gran Premio de Hungría de Moto3. El piloto murciano consolidó su liderato en el Mundial en el circuito de Balaton Park tras un demoledor cambio de ritmo en los giros finales.

La carrera terminó de forma prematura en la última vuelta por una bandera roja tras un fuerte accidente múltiple. Junto al murciano subieron al podio los también españoles David Almansa, segundo, y Álvaro Carpe, tercero.

La salida se completó sin incidentes entre los hombres de la primera fila. David Almansa, Máximo Quiles y Brian Uriarte enfilaron las primeras curvas en las posiciones de privilegio.

Almansa asumió el liderato inicial e impuso un ritmo frenético con el objetivo de romper el pelotón. Su estrategia funcionó y rápidamente seleccionó un cuarteto en cabeza junto a Quiles, Valentín Perrone y Rico Salmela.

La velocidad en la parte delantera era altísima. En el quinto giro, Almansa pulverizó el récord de la pista al rodar en 1:45.897. Quiles se mantuvo agazapado a su estela protegiendo los neumáticos.

Fue en la séptima vuelta cuando el murciano lanzó su primer ataque y tomó el liderato. A partir de ese momento, Quiles estiró el grupo y obligó a Almansa a exprimirse al máximo para no perder el rebufo.

Superado el ecuador de la prueba, Quiles asestó el golpe definitivo. Con un pilotaje impecable en las vueltas finales, logró descolgar a Almansa y asegurar un triunfo crucial que le permite olvidar el undécimo puesto de Italia.

Por detrás, la batalla por la tercera plaza se desató en un numeroso grupo perseguidor que terminó decidiéndose por pura supervivencia.

La tensión estalló en la última vuelta. Álvaro Carpe firmó un gran doble adelantamiento sobre Uriarte y David Muñoz. En su intento por recuperar la posición, Muñoz tocó a Carpe y se fue al suelo, involucrando también a Perrone y Uriarte.

La gravedad del impacto de Muñoz, que fue atropellado por otra montura, obligó a la dirección de carrera a mostrar la bandera roja. El piloto andaluz fue trasladado consciente a la clínica del circuito.