Luis Casero, presidente de la Audiencia de Ciudad Real: "En el sistema judicial hay completa independencia, jamás nadie me ha llamado ni me ha hecho una insinuación"

El nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, Luis Casero, reconoce la frustración que produce pedir un incremento en el número de magistrados y que no se atienda por el Ministerio de Justicia y ha defendido la independencia del sistema judicial español.

En una entrevista concedida a Onda Cero, Casero, que tomó posesión de su cargo el pasado viernes, ha advertido de la necesidad que tiene la Audiencia Provincial de aumentar las plantillas de magistrados y de funcionarios.

Actualmente hay 9 magistrados en la Audiencia de Ciudad Real, se necesitarían cuatro más aunque últimamente se está pidiendo al ministerio uno o dos más, pero por ahora la respuesta está siendo negativa.

De hecho, de los 21 nuevos magistrados que hay planteados para Castilla-La Mancha no se contempla nada para la audiencia ciudadrealeña, una situación que, según Luis Casero, genera frustración.

En cuanto a la provincia, señala que se necesitan más jueces en los tribunales de instancia (antiguos juzgados) de Puertollano, Almagro o Tomelloso.

Si bien lo más positivo para Casero es que en la Audiencia Provincial hay un grupo humano muy coordinado, “somos una gran familia y hay un gran ambiente de trabajo”, sin embargo lo más negativo es la falta de plantillas y sobre todo el tiempo de respuesta ya que puede pasar más de dos años en dictar una sentencia en lo civil, algo que, según el presidente, no se puede asumir.

Independencia judicial

En relación a las críticas políticas que están recibiendo jueces y magistrados desde hace tiempo, Luis Casero asegura que el sistema judicial funciona bastante bien y hay una completa independencia. Señala que en su caso nunca ha recibido ningún tipo de presión ni insinuación.

Reconoce que está habiendo excesos en ciertas declaraciones políticas que genera una mala imagen del sistema judicial entre los ciudadanos. El presidente de la Audiencia de Ciudad Real dice que se puede criticar una actuación judicial concreta o una sentencia pero con respeto institucional.