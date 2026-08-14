Cañizares propone destinar el dinero de SEPES a la demolición del hospital de Alarcos y construir aquí viviendas

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, duda de que el proyecto del Ministerio de Vivienda de adquirir viviendas y destinarlas a alquiler económico vaya a dar resultado y por eso el Ayuntamiento propone demoler el antiguo Hospital de Alarcos para construir ahí nuevas casas de protección oficial.

El ministerio quiere invertir el dinero que el consistorio abonó por la compra de varias parcelas del Polígono Industrial “Oretania” en adquirir viviendas para destinarlas después a alquileres a bajo precio. Sin embargo, Cañizares, en una entrevista concedida a Onda Cero, ha dicho que esta medida del Gobierno no está dando resultado en otros puntos del país.

Por eso, propone que los más de 5 millones de euros que pagó el consistorio por los terrenos del polígono se destinen a la demolición del hospital de Alarcos, para después recalificar el terreno como suelo dotacional y construir ahí nuevas viviendas de protección oficial.

Polígono "Oretania"

Por cierto, el alcalde ha subrayado que hasta ahora ninguna empresa ha mostrado su intención de instalarse en el polígono “Oretania” y ha vuelto a criticar el elevado precio que fijó SEPES, ahora denominado Casa 47.

Por eso, Cañizares ha anunciado que el Ayuntamiento impulsará en otoño las parcelas que compró el consistorio pero con un precio más bajo y con importantes bonificaciones, en función de la inversión a realizar por la empresa y los puestos de trabajo que se vayan a generar. Espera que el precio inicial de 87 euros el metro cuadrado se rebaje al menos a la mitad.

Nuevos horarios del Avant

Y en cuanto a la decisión de RENFE de adelantar los horarios de los tres primeros trenes Avant entre Ciudad Real y Madrid a partir del 7 de septiembre, Francisco Cañizares considera que es una buena noticia y un alivio para muchos ciudadanos de la capital manchega que van a trabajar a Madrid.

Recuerda que esta medida la venían reclamando los usuarios y el Ayuntamientos desde hace más de dos años y no entiende el alcalde que RENFE no la haya puesto en marcha hace tiempo.

Por otro lado, a Cañizares le parece bien y lo califica como una buena idea la moción que el grupo municipal Vox va a presentar para proponer el nombramiento de la patrona de Ciudad Real, la Virgen del Prado, como Alcaldesa Honoraria y Perpetua de la capital.