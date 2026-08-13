Buscan 200 figurantes para el rodaje de una serie coreana en el aeropuerto de Ciudad Real

Ciudad Real acoge este jueves 13 de agosto un casting para seleccionar a los participantes de una serie internacional de producción coreana que se rodará en septiembre en el aeropuerto de Ciudad Real.

Los participantes deben registrarse en el momento del casting, y si son seleccionados, recibirán un aviso por mensajería los días antes del rodaje.

Son muchos los que han acudido a este casting que está tenido lugar en la Casa de la Ciudad. Los micrófonos de Onda Cero han salido a la calle y hay sensaciones contrastadas entre los aspirantes.

Algunos afirmaban que es la primera vez que hacen un casting, pero otros ya han acudido a más de uno. Además, algunos contaban que también han participado en algún rodaje.

Muchas personas han participado en el casting | OC

El casting seleccionará a 200 personas

Unas 200 personas participarán en el rodaje donde se convertirá el aeropuerto de Ciudad Real en la recreación del aeropuerto de Abu Dabi.

El nombre de la serie sigue siendo una incógnita, pero el rodaje, que serán dos días, llegará a Ciudad Real durante la primera quincena de septiembre, según ha explicado Andrea Pérez, una de las responsables del casting.

La selección busca perfiles de distintas edades y orígenes y se desarrollará a lo largo de la jornada en la Casa de la Ciudad.

El casting está dirigido, por una parte, a hombres y mujeres con rasgos nórdicos o europeos que tengan entre 25 y 70 años. También se buscan hombres y mujeres de etnia árabe, gitana o subsahariana, en este caso con edades comprendidas entre los 20 y los 70 años.