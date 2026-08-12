Renfe mejora los horarios del servicio Avant que conecta Puertollano y Ciudad Real con Madrid

Renfe modificará, a partir del lunes 7 de septiembre, los horarios de los primeros servicios del día del Avant que conecta Puertollano y Ciudad Real con Madrid, con el objetivo de adecuar las necesidades de movilidad a aquellos viajeros que cada mañana se desplazan a la capital por motivos laborales.

Los primeros trenes de la mañana concentran la mayor parte de la demanda de usuarios, además de ser los que cuentan con una mayor ocupación, que obedece, sobre todo, a motivos laborales, según ha informado la compañía ferroviario en un comunicado.

Por esta razón, Renfe ha decidido adelantar los horarios de los primeros trenes, facilitando así la llegada a la capital a primera hora de la mañana. Los billetes de estos nuevos horarios se encuentran a la venta desde hoy, 12 de agosto.

A partir del 7 de septiembre, los horarios serán los siguientes:

-- El servicio Avant Puertollano-Madrid 8261 saldrá de Puertollano a las 6:05 horas (en vez de a las 6:30 actuales), de Ciudad Real a las 6:21 para llegar a la capital a las 7:25h.

-- El servicio Avant Puertollano-Madrid 8071 saldrá de Puertollano a las 6:35 horas (en vez de a las 7:00), a las 6:51 de Ciudad Real y llegará a la capital a las 7:54.

-- El tercer tren que se adelanta efectuará su salida 15 minutos antes, es decir, a las 7:05 horas de Puertollano y a las 7:22 de Ciudad Real, para llegar a Madrid a las 8:24.

A estos tres nuevos horarios se suma el del 8273 Toledo-Madrid, que adelanta cinco minutos su salida, por lo que partirá de la capital castellanomanchega a las 6:45 horas. Este adelanto se suma al aumento de plazas en esta línea desde el pasado mes de mayo.

Estas mejoras se añaden a los refuerzos que ha llevado a cabo Renfe en este servicio durante los últimos meses y que dan respuesta a las demandas de asociaciones de usuarios en las reuniones que mantiene periódicamente la compañía con ellas.

Desde el pasado mes de noviembre, Renfe ha aumentado la oferta Puertollano–Madrid en los primeros servicios dirección Madrid de lunes a jueves para duplicar su oferta, con cerca de 1.000 plazas semanales.