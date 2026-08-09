El argamasillero David Almansa gana el GP de Gran Bretaña de Moto3

El piloto David Almansa, natural de Argamasilla de Calatrava, ha ganado la carrera de Moto 3 del Gran Premio de Gran Bretaña, consiguiendo así la segunda victoria en el campeonato del mundo de este año.

Almansa salió cuarto en la parrilla de salida y siempre estuvo en el grupo cabecero, llegando a liderar la carrera durante un buen número de vueltas.

Fueron seis los pilotos que se posicionaron en las primeras posiciones y finalmente el piloto argamasillero fue el primero que cruzó la meta en el circuito de Silverstone, por delante de Álvaro Carpe y del argentino Valentín Perrone.

En la clasificación del mundial de Moto3, David Almansa asciende la tercera posición con 134 puntos, a doce del segundo clasificado, el propio Carpe, y a 97 del, líder, el también español Máximo Quiles, que no pudo disputar esta carrera por lesión,.

Se trata de la segunda victoria que consigue Almansa en el mundial de este año, tras la que obtuvo en la primera carrera del campeonato que se celebró en Tailandia.

Además, es el cuarto podio de David Almansa ya que también fueron segundo en los grandes premios de Hungría y Países Bajos.