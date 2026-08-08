Herido un joven de 21 años tras ser agredido con un arma blanca en Ciudad Real

Un joven de 21 años de edad ha resultado herido en la zona lumbar tras ser agredido con un arma blanca en una vía pública de Ciudad Real, teniendo que ser trasladado al Hospital Universitario de la localidad.

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a Europa Press que la agresión ha tenido lugar sobre las 5.56 horas de este sábado en la calle Hidalgos.

Hasta el lugar de los hechos se han movilizado agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, además de una UVI que lo ha trasladado al centro hospitalario.