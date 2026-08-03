Muere un hombre de 60 años tras ser atropellado por una moto en Ciudad Real

Atropello mortal en Ciudad Real. Ocurrió el pasado sábado en la Avenida de los Reyes Católicos cuando el conductor de una motocicleta atropelló a un peatón que cruzaba por un paso de cebra.

Fuentes del Servicio de Emergencia 112 de Castilla-La Mancha han informado a Onda Cero que el accidente tuvo lugar a las 20:40 horas.

El motorista se llevó por delante a un hombre de 60 años que falleció poco después en el hospital de Ciudad Real.

Testigos del accidente aseguran que la víctima salió despedida varios metros y cayó sobre el seto y el bordillo que separan los carriles de la Avenida de los Reyes Católicos.

Una doctora que vivía por la zona reanimó al hombre porque entró en parada, estaba inconsciente y en mal estado. Después llegó una UVI móvil que lo trasladó al Hospital General.

El atropellado estaba vivo pero momentos después falleció en el servicio de urgencias.

Hasta el lugar de los hechos también acudieron Policía Local y Policía Nacional.

Precisamente la Policía Local ha remitido al juzgado el informe de atestado.