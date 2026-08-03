Dos detenidos en el transcurso de una persecución policial tras robar en una vivienda en Puertollano

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y a una mujer en Puertollano (Ciudad Real) después de que forzaran la puerta y entraran en una vivienda de la calle Cristóbal Colón, en la barriada de Cañamares, para sustraer diversos efectos.

Según han confirmado a Europa Press fuentes policiales, el aviso se produjo sobre las 17.30 horas de este domingo, cuando los vecinos observaron que la pareja se introdujo en la vivienda tras forzar la puerta.

En ese momento la Policía Nacional desplegó un dispositivo de localización y dio con los presuntos autores mientras huían a la carrera.

En el transcurso de la persecución se produjo un forcejeo en el que resultó herido leve un agente. Los detenidos son un hombre y una mujer de 45 y 38 años respectivamente.

Todos los efectos sustraídos en la vivienda fueron recuperados, tal y como concluyen las mismas fuentes.