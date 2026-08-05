Cañizares visita las obras del Convento de Las Terreras y destaca que será un nuevo referente cultural y turístico para Ciudad Real

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha visitado el estado de las obras de rehabilitación del Convento de Las Terreras, una actuación estratégica impulsada por el Ayuntamiento que permitirá recuperar este emblemático edificio del siglo XVI para convertirlo en un nuevo espacio cultural y turístico al servicio de la ciudad.

Acompañado por el concejal de Obras, Miguel Hervás, el primer edil ha recorrido los distintos espacios del inmueble donde ya se han desarrollado los trabajos correspondientes a la primera fase de la intervención, que cuenta con una inversión cercana a 1,8 millones de euros, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "Enogastroturismo Sostenible", financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Durante la visita, Cañizares ha destacado el importante avance de una actuación que permitirá recuperar uno de los edificios históricos más singulares de la ciudad para ponerlo al servicio de los ciudadanos y de quienes visitan Ciudad Real.

"Poder comprobar que el Convento de Las Terreras va recuperando la estabilidad nos refuerza en la idea inicial. Este debe ser un gran espacio de dinamización turística, cultural y social de nuestra ciudad, en manos del Ayuntamiento, pero para darle cabida en él a colectivos de nuestra ciudad que dinamicen un barrio como el de Santiago, que tiene en este elemento patrimonial de Las Terreras un punto de desarrollo en su futuro más próximo", ha afirmado el alcalde.

El alcalde ha visitado las obras del antiguo convento de Las Terreras | OC

Las obras que se ejecutan en esta primera fase contemplan la adecuación del patio exterior, la construcción de nuevos aseos accesibles, la mejora de la seguridad de la cubierta y diversas actuaciones que permitirán comenzar a dotar al edificio de un uso público vinculado a la actividad cultural y turística.

El alcalde ha destacado que esta intervención forma parte de la estrategia municipal para seguir recuperando espacios patrimoniales y convertirlos en motores de desarrollo para la ciudad. "Queremos que nuestros edificios históricos vuelvan a tener vida y se conviertan en lugares de encuentro, conocimiento y promoción de todo lo que representa Ciudad Real", ha señalado.

Paralelamente a las obras de rehabilitación, el Ayuntamiento ya ha completado los trabajos de musealización del futuro centro, una actuación que permitirá transformar el histórico convento en un moderno Centro de Interpretación de la Gastronomía, el Vino y la Artesanía Manchegos.