Ciudad Real reúne a más de 2.000 personas en el Cerro de Alarcos para disfrutar del eclipse solar

La expectación generada por el eclipse solar ha llevado a más de 2.000 personas hasta el Cerro de Alarcos, convertido este miércoles en uno de los principales puntos de encuentro de Ciudad Real para vivir un fenómeno astronómico que ha despertado un enorme interés entre ciudadanos de todas las edades.

Desde primeras horas de la tarde, el entorno ha ido reuniendo a familias, grupos de amigos y aficionados a la astronomía que no han querido perderse un acontecimiento especialmente singular. La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Ciudad Real ha preparado para la ocasión una programación bajo el nombre de "Ciudad Real en el Cerro de Alarcos, Eclipse Solar", con el objetivo de acompañar la observación del eclipse con propuestas divulgativas, culturales y gastronómicas.

La concejal de Turismo, Cristina Galán, destacaba la respuesta ciudadana y la gran acogida que ha tenido la iniciativa, que nació varios meses antes de conocer la dimensión que finalmente alcanzaría la convocatoria. Galán ha señalado que el éxito de la jornada demuestra el interés que existe por compartir este tipo de experiencias y disfrutar de los espacios de la ciudad.

Mucha gente en el cerro de Alarcos para ver el eclipse | OC

"Creo que ha sido una idea fantástica porque a Ciudad Real le gusta compartir entre todos las cosas", ha afirmado la responsable municipal, que ha puesto también en valor el ambiente generado en el Cerro de Alarcos durante una tarde marcada por la expectación ante el eclipse.

La convocatoria ha permitido convertir la espera y la observación del fenómeno en una experiencia colectiva. La programación ha incluido una introducción divulgativa sobre el eclipse, música en directo y diferentes propuestas gastronómicas, de manera que los asistentes han podido prolongar la jornada en compañía mientras seguían la evolución del fenómeno astronómico.

El eclipse, protagonista de una tarde de expectación

Uno de los momentos centrales ha sido la explicación ofrecida por Manuel José Carpintero, presidente de la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real, quien ha acercado a los asistentes las claves para comprender el fenómeno y ha explicado qué estaba sucediendo en el cielo.

El denominado "eclipse del siglo" se produce cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol y proyecta su sombra sobre nuestro planeta. En Ciudad Real, el fenómeno se ha podido contemplar como un eclipse parcial, con una ocultación cercana al 98 %, lo que ha permitido disfrutar de una experiencia astronómica especialmente destacada.

La elevada afluencia registrada en el Cerro de Alarcos refleja la expectación que había generado el eclipse y el interés de la ciudadanía por contemplar un fenómeno que no se produce con frecuencia y que ha convertido durante horas la mirada de miles de personas hacia el cielo.

Mucha gente en el cerro de Alarcos para ver el eclipse | OC

La elección del Cerro de Alarcos ha añadido, además, un atractivo especial a la jornada. El enclave ha permitido unir la observación astronómica con el patrimonio, el paisaje y la convivencia, ofreciendo un escenario privilegiado para disfrutar del eclipse lejos del entorno urbano.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprovechado la expectación generada por el eclipse para acercar la astronomía a la ciudadanía y transformar un acontecimiento científico excepcional en una experiencia compartida por miles de personas, poniendo al mismo tiempo en valor uno de los enclaves naturales, históricos y paisajísticos más representativos de la ciudad.