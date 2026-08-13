VÍDEO: Abren expediente a pilotos de tres paramotores por sobrevolar Alarcos en Ciudad Real

Susto ayer en el cerro de Alarcos de Ciudad Real cuando cientos de personas estaban presenciando el eclipse solar. La Policía Nacional identificó a los pilotos de 3 paramotores que estaban sobrevolando la zona, invadiendo el espacio aéreo restringido sin autorización.

Según ha informado la Policía Nacional a Onda Cero, los hechos ocurrieron a eso de las 9 y media de la noche. Incluso se tuvo que interrumpir el dispositivo de seguridad con drones para evitar cualquier tipo de peligro.

Una vez los paramotores aterrizaron en tierra, la policía identificó a los pilotos. A todos ellos se les abrió un expediente por infracción grave o muy grave a la Ley de Seguridad Aérea, infracciones que están sancionadas con multas económicas bastante elevadas.