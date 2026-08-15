Muere un hombre tras precipitarse desde el tejado de una vivienda en Manzanares

Un hombre de 70 años de edad ha perdido la vida este sábado tras precipitarse desde el tejado de una vivienda situada en la calle de la Prensa de la localidad ciudadrealeña de Manzanares.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 8.18 horas.

Al lugar se ha trasladado la Guardia Civil, la Policía Local, y una UVI cuyos sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento en el lugar de esta persona.