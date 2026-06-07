VÍDEO: Rocía a 4 personas con un líquido corrosivo en Alcázar y los 5 resultan heridos por quemaduras

Un hombre ha rociado presuntamente a otras cuatro personas con un líquido corrosivo en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), lo que ha provocado que las cinco personas hayan resultado heridas por quemaduras en brazos, espalda y cara, y trasladados al Hospital La Mancha Centro de la localidad.

Tal y como han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso de este incidente se ha recibido a las 12.35 horas en vía pública en la Plaza de España.

El presunto agresor, un hombre de 45 años, que también ha sufrido heridas por salpicadura, ha sido trasladado en UVI. Un hombre de 60 años y otro de 65 han sido trasladados en ambulancia de urgencias.

Asimismo, una mujer de 52 años ha sido traslada en ambulancia de soporte vital al centro alcazareño, y posteriormente trasladado al Hospital Universitario de Getafe.

Una quinta persona, de la que desconoce la edad, también ha sido trasladado en un primer momento al Mancha Centro y después al Hospital de Getafe.

Fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) han confirmado a Onda Cero que de las cinco personas heridas, dos han sido trasladadas al Hospital de Getafe.

Una de estas personas sufre quemaduras en un 40% de la superficie corporal y la otra en un 15%. Ambas están intubados por quemaduras químicas profundas.

Otras dos personas están ingresadas en el hospital alcazareño en la zona de traumatología, con quemaduras más leves aunque no dejan de ser quemaduras químicas, señalan las fuentes del SESCAM.

Mientras, la quinta persona que sufrió quemaduras, el presunto agresor, está en observación en el Hospital Mancha Centro.