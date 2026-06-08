El hombre que fue rociado con un líquido corrosivo en Alcázar está muy grave y con quemaduras en el 30% del cuerpo

El hombre que sufrió quemaduras después de que una persona le rociara con un líquido corrosivo en Alcázar de San Juan se encuentra ingresado en el Hospital Universitario de Getafe en estado muy grave, mientras que una mujer está estable dentro de la gravedad.

Según el parte médico remitido por este centro hospitalario, el varón, de 44 años, se encuentra muy grave, está ingresado en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital de Getafe y presenta quemaduras en un 30% de la superficie corporal en cabeza, espalda, tórax, miembros superiores y cuello.

Por su parte, una mujer de 52 años se encuentra estable dentro de la gravedad, también está ingresada en la Unidad de Grandes Quemados y presenta quemaduras en un 12% de la superficie corporal en espalda, miembros superiores y cuello.

El suceso tuvo lugar ayer domingo en la vía pública en la Plaza de España de la localidad de Alcázar de San Juan cuando un hombre roció a otras cuatro personas con un líquido corrosivo, hechos por lo que la Policía Nacional le detuvo y abrió una investigación para esclarecer los ocurrido.

Fuentes policiales confirmaron que una discusión con los camareros en un bar de la Plaza de España podría haber sido la causa por la que esta persona se hubiera retirado a por un líquido corrosivo para echárselo después por encima.

5 personas heridas

En total, cinco personas resultaron heridas con quemaduras, entre ellas el propio presunto autor de los hechos. Dos de los heridos, un hombre de 44 años y una mujer de 52, fueron trasladados al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan pero después, y ante la gravedad de las quemaduras, fueron derivados al Hospital Universitario de Getafe.

Las otras tres personas fueron trasladadas también al centro hospitalario alcazareño. Por un lado, el presunto autor de los hechos, un hombre de 45 años, que sufrió salpicaduras del líquido corrosivo, y otros dos hombres de 60 y 65 años que igualmente fueron trasladados a este hospital con heridas más leves, aunque no dejan de ser quemaduras químicas, según fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).