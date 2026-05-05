Acusados de intentar matar a una mujer con una katana niegan los hechos y la víctima mantiene que quisieron hacerlo

El juicio por la presunta agresión con una katana ocurrida en febrero de 2024 en Ciudad Real ha arrancado este martes en la Audiencia Provincial con versiones completamente opuestas sobre lo sucedido entre los acusados y la víctima.

Padre e hijo, sentados en el banquillo de la audiencia ciudadrealeña, han negado haber intentado matar a la víctima y han rechazado que ellos portaran una katana el día de los hechos.

El hijo ha asegurado que la riña se produjo después de que "15 o 20 personas" reventaran la ventana de su vivienda y esparcieran en su interior gas pimienta desde la calle en el barrio ciudadrealeño de San Antón.

Al salir a la calle debido a los efectos del gas pimienta, su padre, su hermano y él mismo, cogieron palos y bates por "miedo" a que les pudieran hacer algo quienes estaban fuera.

En este sentido, ha señalado que el arma que portaba su hermano --que no está acusado en el juicio-- era una espada "que les había tocado en una tómbola" y la tenían de adorno, defendiendo que actuaron así para evitar ser amedrentados.

Además, ha negado que se produjera la agresión en los términos recogidos por la acusación, llegando a afirmar que no hubo lesiones hacia la víctima y rechazando haber instigado a su padre con frases como "papa mátala", tal y como se recoge en la causa, ya que ha asegurado que no tocaron a la víctima.

Por su parte, el padre ha señalado que aquella noche, en torno a las 0.45 horas, se encontraba con miedo y que los hechos se produjeron en un contexto de enfrentamiento entre familias.

En su declaración, ha atribuido la agresión a su hijo menor de edad, indicando que fue su hermano quien la cometió y que así se lo comunicó posteriormente, algo que no dijo durante su declaración en dependencias policiales el día de su detención.

La víctima, que fue familia política de los acusados, pero enfrentada con su entorno, ha ofrecido una versión distinta y ha señalado directamente a padre e hijo como los autores de la agresión.

Según ha declarado, ambos fueron tras ella y mantiene que escuchó al hijo decir a su padre "papa mátala".

No obstante, ha indicado que el menor al que los acusados intentan implicar no se acercó a ella en ningún momento, insistiendo en que quienes tuvieron la intención de acabar con su vida fue la de los dos procesados.

Además, ha señalado que el enfrentamiento se produjo por una supuesta "deuda" en la venta de drogas.

Durante la vista, el padre ha sido expulsado de la sala por decisión del presidente del tribunal, después de que haya interrumpido la sesión durante la declaración de la víctima, a quien ha acusado de "inventarse cuentos".

El juicio ha quedado este martes visto para sentencia.

LA FISCALÍA PIDE OCHO AÑOS Y MEDIO DE PRISIÓN

La Fiscalía, en su escrito, sostiene que los dos procesados actuaron de forma conjunta y con intención de acabar con la vida de la víctima, a la que persiguieron y atacaron con un arma blanca tipo katana, causándole una herida profunda en el muslo que requirió intervención quirúrgica urgente.

El Ministerio Público califica los hechos como un delito de tentativa de homicidio con la agravante de abuso de superioridad y solicita para cada uno de los acusados, que se encuentran en prisión provisional, una pena de 8 años y 6 meses de prisión, así como la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante diez años.

Asimismo, reclama indemnizaciones por las lesiones y secuelas sufridas, además del abono de los gastos sanitarios derivados de la atención médica.