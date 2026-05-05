Abril deja 646 parados menos y 230 afiliados más en Ciudad Real

Baja el paro en Ciudad Real. El mes de abril dejó 646 desempleados menos en la provincia, un descenso de más del 2% respecto a marzo, por lo que el total de parados es de 30.731, según los datos que hoy ha publicado el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Además, el dato interanual refleja una disminución del paro en casi 3.000 personas.

Por sectores, cabe destacar que el mayor descenso del paro el mes pasado se registró en servicios con 417 parados menos. También hubo 83 desempleados menos en industria, 70 en construcción, 64 en el colectivo de sin empleo anterior y 12 parados menos en agricultura.

Y por sexos, el paro femenino sigue siendo más del doble que el masculino en Ciudad Real. Hay 20.800 mujeres en situación de desempleo frente a 9.800 hombres.

En cuanto a la contratación, en abril se registraron cerca de 9.000 contratos de trabajo en la provincia, unos 400 menos respecto al mes anterior, de los que menos de la mitad, 3.800, fueron indefinidos.

Buenos datos también los que deja la afiliación a la Seguridad Social. El mes pasado hubo 230 cotizantes más en Ciudad Real, y el total de afiliados es de 181.000.

Por último, en la provincia hay más de 13.000 beneficiarios de prestaciones por desempleo, lo que supone un gasto de 21 millones de euros y una cuantía media de prestación contributiva de 971 euros al mes.