Desarticulan a un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en Alcázar de San Juan

En el marco de la operación “CARBANO II” la Guardia Civil ha detenido a un grupo criminal que operaba en la localidad de Alcázar de San Juan por la comisión de los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.

Durante el año 2025 y principios del año 2026, el Grupo de Investigación de la Compañía de la Guardia Civil de Alcázar de San Juan, tras numerosas informaciones y gestiones detectaron la existencia de un grupo de personas, formando así un grupo criminal de tres componentes, los cuales ejercían la actividad ilícita de tráfico de drogas.

En el transcurso de la investigación, se pudo comprobar como dos de los componentes que eran pareja sentimental entre ambos, para blanquear la actividad ilícita, regentaban un local de hostelería en la localidad de Alcázar de San Juan, siendo éste utilizado para la venta y distribución de sustancias estupefacientes.

Hasta dicho lugar llegaban con frecuencia numerosas personas toxicómanas, las cuales algunas compraban la droga permanecían en su interior escasos minutos y se marchaban rápidamente del lugar, llegando incluso a consumir la cocaína en las inmediaciones y otras personas consumían la droga en el interior del local.

Operación antidroga de la Guardia Civil | OC

El tercer miembro el cual mantenía una estrecha relación con las dos anteriores, se dedicaba a la distribución de cocaína en pequeña dosis, desplazándose hasta lugares discretos, domicilios particulares o salones de juego en patinete eléctrico, haciéndole así llegar la droga a los consumidores.

Se comprobó a lo largo de la investigación cómo estas personas, utilizaban varios domicilios francos, para guardar las sustancias estupefacientes, destacando dos pisos utilizados como puntos de elaboración y su posterior venta. Una casa unifamiliar donde residía el matrimonio, donde ocultaban el dinero recaudado de la actividad ilícita que desempeñaban. Y un chalet utilizado como lugar de ocio, lugar donde mantenían reuniones con otras personas relacionadas.

Explotación de la operación

Obtenidos una batería de indicios, los cuales demostraban la existencia de la actividad delictiva llevada a cabo por este grupo criminal, se solicitó a la autoridad judicial competente, la práctica de cuatro entradas y registros en domicilios y una en un local de hostelería, situados en las localidades de Alcázar de San Juan y Alameda de Cervera.

Se ha logrado la desarticulación de una organización criminal, dedicada a la venta y distribución de importantes cantidades de droga, concretamente cocaína.

Tanto las diligencias policiales como los detenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia nº 2 de Alcázar de San Juan. Se han detenido 3 personas por delitos de pertenencia a grupo criminal y tráfico de drogas, ingresando el cabecilla de esta organización en prisión.

Efectos recuperados o intervenidos:

· 27 gramos de cocaína

· 351 pastillas de Sildenafil citrato 200mg (viagra)

· 11.712 euros en efectivo

· 1 vehículo de alta gama

· 1 patinete eléctrico

· Diferentes efectos para el corte y pesaje de la droga

· 10 teléfonos móviles