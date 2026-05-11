José Manuel Caballero asegura que la Junta será "muy exigente" y no se desarrollarán plantas de biometano "que no tengan consenso social"

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a ser muy exigente a la hora de aprobar la instalación de plantas de biometano en la región, y en cualquier caso si los ayuntamientos no quieren su implantación y no hay consenso social, la Junta de Comunidades no autorizará su ubicación.

Lo ha asegurado en Onda Cero el vicepresidente segundo del ejecutivo regional, José Manuel Caballero, quien ha subrayado que en este asunto la Junta actúa como árbitro y es una administración que garantiza que los proyectos reúnan todas las exigencias de seguridad y no generen molestias en la población.

Por eso, y ante las numerosas movilizaciones que se están produciendo en la región en contra de las plantas de biometano, un buen número de ellas previstas en la provincia de Ciudad Real, Caballero ha pedido tranquilidad a las plataformas ciudadanas porque asegura que la Junta será muy exigente y recuerda que son los ayuntamientos los que tienen que determinar si quieren o no estas fábricas en sus municipios.

Teatro-auditorio de Ciudad Real

Por otro lado, el vicepresidente segundo asegura que el gobierno regional nunca ha dicho no a colaborar en la finalización de las obras del nuevo teatro-auditorio de Ciudad Real y pide al Ayuntamiento que materialice la solicitud de ayuda a la Junta.

En cualquier caso, Caballero dice que "no niega" que la Junta pueda colaborar en la finalización de las obras del teatro-auditorio.

Recuerda que actualmente son 110 millones de euros los que la administración autonómica ejecuta o está ejecutando en la capital de la provincia.

Ciudad Administrativa y tubería para el Campo de Calatrava

Sobre la Ciudad Administrativa de Ciudad Real, José Manuel Caballero prevé que entre junio y julio se produzca el traslado de todos los servicios de la Junta a este edificio del antiguo hospital del Carmen.

Los inmuebles que queden vacíos se destinarán a viviendas de alquiler a precios asequibles, calcula que se podrían construir entre 200 y 220 viviendas, de ellas, 120 en el edificio de los Nuevos Ministerios de la calle Alarcos. Tras el verano está previsto que se adjudiquen las obras de rehabilitación a una empresa.

El vicepresidente segundo de la Junta también se ha referido al inicio de las obras de la tubería manchega hasta el Campo de Calatrava, Daimiel y Ciudad Real.

Una inversión de más de 70 millones de euros que, según Caballero, será la garantía “de por vida” del abastecimiento de agua a todas estas poblaciones.