Caballero confía en que todos los alcaldes socialistas de Ciudad Real vuelvan a ser candidatos en 2027

El secretario general del Partido Socialista en la provincia de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha hablado en una entrevista en Onda Cero de las elecciones locales y de Castilla-La Mancha que se van a celebrar dentro de un año, en mayo de 2027.

Caballero ha dicho que el objetivo del PSOE es ganar en todos los municipios de la provincia y recuperar los gobiernos donde ahora no están. Confía en que los actuales alcaldes y alcaldesas socialistas repitan como candidatos en la provincia de Ciudad Real.

Incluido el de Valdepeñas quien en varias ocasiones ha dejado entrever que esta sería su última legislatura. Sin embargo, Caballero se ha mostrado convencido de que Jesús Martín finalmente dará un paso adelante y volverá a ser el candidato del PSOE.

En cuanto a la candidatura a la alcaldía de Ciudad Real, reconoce que la actual secretaria local y portavoz socialista en el Ayuntamiento, Sara Martínez, es una opción para ser la candidata a la alcaldía. De todas formas, recuerda que en Ciudad Real se tiene que convocar un proceso de primarias.

Elecciones en C-LM

Y a nivel regional, José Manuel Caballero dice tener buenas sensaciones para el PSOE de cara a las elecciones en Castilla-La Mancha y cree que los ciudadanos tienen una buena percepción del actual presidente, Emiliano García-Page.

Además, Caballero opina que la ola negativa que está teniendo el Partido Socialista no afectará a Castilla-La Mancha porque “nuestra realidad es distinta, aquí hay un diálogo permanente con los agentes sociales y colegios profesionales y la inmensa mayoría de la gente vota a Page en las elecciones autonómicas”.