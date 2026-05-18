La Junta intensifica las medidas para frenar la sobrepoblación de conejos de monte con 95.000 capturas en Ciudad Real

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha constituido la Mesa Provincial del Conejo de Monte de Ciudad Real con el objetivo de reforzar la coordinación institucional y seguir avanzando en la lucha contra la sobrepoblación de esta especie.

Durante la reunión, el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, ha explicado que estas mesas provinciales se enmarcan en los acuerdos alcanzados el pasado 24 de abril durante la celebración de la Mesa Regional del Conejo de Monte, donde se decidió poner en marcha cinco mesas provinciales para reforzar el seguimiento territorial del problema.

Almodóvar ha indicado que estos órganos nacen “con el objetivo de hacer un seguimiento mucho más cercano al territorio y reunir a todos los organismos implicados en la gestión de esta problemática”. En ellas participan representantes de todas las administraciones involucradas —local, regional y estatal—, organizaciones agrarias, colectivos cinegéticos y ayuntamientos especialmente afectados por la sobrepoblación de conejos.

El viceconsejero ha destacado que el Ejecutivo autonómico activó el pasado mes de marzo el Plan de Acción frente a la Sobrepoblación de Conejo de Monte, integrado por 18 medidas estratégicas, técnicas y de coordinación.

Precisamente, ha confirmado que “todo ese conjunto de herramientas puestas encima de la mesa hace que desde el 1 de enero llevemos ya capturados más de 641.500 conejos en Castilla-La Mancha, 95.552 de ellos en la provincia de Ciudad”, ha indicado.

Capturas en zonas más sensibles

El viceconsejero también ha querido destacar el trabajo que están desarrollando los ECOFA (Equipos de Control de Fauna), impulsados por la Consejería de Desarrollo Sostenible y gestionados a través de GEACAM. Estos equipos especializados llevan cerca de un mes trabajando sobre el terreno mediante capturas con hurón y redes en las zonas más sensibles, especialmente humedales y complejos lagunares.

Reunión de la Mesa Provincial del Conejo de Monte | OC

“Alrededor del 58 por ciento de las capturas realizadas por los ECOFA se han producido en la provincia de Ciudad Real, donde estamos trabajando activamente en zonas como Pedro Muñoz, Alcázar de San Juan y distintos complejos lagunares manchegos”, ha explicado Almodóvar. Según ha añadido, se trata de espacios “extensos y complejos que requieren reiteración en la actividad de control”, motivo por el cual los equipos ya acumulan más de doce jornadas de trabajo en estas áreas y continuarán actuando de forma intensiva.

Control nocturno y emergencia cinegética

Además, el viceconsejero ha recordado que la Junta ha dotado también a los agentes medioambientales de autorización para realizar control nocturno y mantiene activada un año más la declaración de comarca de emergencia cinegética, herramienta que permite a los cazadores realizar capturas sin cupo y durante todo el año.

Igualmente, el Gobierno regional ya puede autorizar de manera excepcional el uso de trampas para la captura de conejos dentro del marco normativo vigente y con todas las garantías de seguridad y bienestar animal.

Cabe recordar que el Plan de Acción frente a la Sobrepoblación de Conejo de Monte contempla una inversión estimada cercana a los cuatro millones de euros y mantiene un carácter dinámico y abierto a nuevas actuaciones. Entre otras líneas de trabajo, también se están promoviendo traslocaciones de ejemplares hacia espacios donde existe demanda de la especie y su aprovechamiento para la alimentación de fauna protegida en recuperación en centros especializados.

Durante el encuentro, en el que también ha participado el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Agustín Espinosa, José Almodóvar ha subrayado que esta mesa permitirá “seguir avanzando en soluciones eficaces frente a la sobrepoblación de esta especie y evaluar de forma continua la eficacia de las medidas adoptadas”.