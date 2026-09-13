Segundo puesto agridulce del argamasillero David Almansa en el Gran Premio de San Marino

El piloto de Argamasilla de Calatrava, David Almansa, ha sido segundo en la carrera de Moto 3 del Campeonato del Mundo que se ha disputado en San Marino, una segunda plaza que sabe a poco porque al final el líder del mundial, Máximo Quiles, venció por tan solo 21 milésimas.

Almansa salió desde la primera posición y siempre estuvo liderando una carrera en la que Quiles y Brian Uriarte le iban pisando los talones.

Fue precisamente en la última vuelta y en la recta final cuando Quiles pasó a Almansa consiguiendo la victoria por tan solo 21 milésimas.

Con este resultado, David Almansa se aúpa a la segunda plaza del Campeonato del Mundo de Moto 3 con 174 puntos, a más de cien del líder Quiles, y le saca quince puntos al tercero, Álvaro Carpe.

El piloto argamasillero ya lleva seis podios en este año, con dos victorias y cuatro segundos puestos.