El presupuesto de la Diputación de Ciudad Real podría incorporar en 2027 una actuación musical en FENAVIN y más inversión en renovación de tuberías

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha avanzado algunos detalles de lo que será el presupuesto de la institución provincial del próximo año 2027.

En una entrevista concedida a Onda Cero, Valverde ha dicho que la cuantía del presupuesto será similar al de este año, seguirá contemplando importantes cantidades para los ayuntamientos, inversiones en carreteras, partidas para la promoción de la provincia, otras cantidades para mejorar las condiciones del tercer sector y también se mejorará las ayudas a clubes deportivos.

Además, ha anunciado su deseo de que las cuentas provincias del próximo año contemplen entre 7 y 10 millones de euros adicionales para continuar con la renovación de tuberías de abastecimiento de agua en municipios de Ciudad Real.

Además, se quiere introducir una partida, como propósito de intención, para comenzar las obras del futuro Museo de la Caza y la Naturaleza, que podrían comenzar el año que viene o en 2028.

FENAVIN

Por otro lado, 2027 también será año de la Feria Nacional del Vino y en este sentido Valverde ha expresado su intención de reforzar la parte complementaria de FENAVIN con algún espectáculo musical y también organizar, en colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Real, actividades durante la feria, al margen de la parte profesional, para promocionar los vinos de la provincia.

Sobre las obras del nuevo parque de bomberos de Ciudad Real que se están acometiendo en la carretera de Piedrabuena, el presidente de la Diputación asegura que van a buen y ritmo y podrían finalizar en el último trimestre del año que viene.