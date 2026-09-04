Amplían la apertura de las piscinas de verano de Ciudad Real ante las altas temperaturas previstas

Inicialmente, las piscinas municipales tenían previsto finalizar la temporada de verano este domingo, 6 de septiembre. Sin embargo, ante las previsiones meteorológicas y la buena acogida que están teniendo las instalaciones, el Ayuntamiento ha decidido prolongar su apertura durante una semana más.

De esta forma, las piscinas del Polideportivo Rey Juan Carlos I, Polideportivo Puerta de Santa María, Valverde y Playas de Vicario continuarán abiertas, ampliando así las posibilidades de los vecinos de Ciudad Real para disfrutar de las instalaciones municipales y combatir las altas temperaturas.

En concreto, las piscinas del Polideportivo Rey Juan Carlos I, Puerta de Santa María y Playas de Vicario mantendrán el horario habitual de mañana y tarde, mientras que la piscina de Valverde permanecerá abierta en horario de tarde.

El concejal de Deportes, Pau Beltrán, ha destacado que esta ampliación responde tanto a las previsiones meteorológicas como a la buena acogida que están teniendo las piscinas municipales durante este verano.

“Estamos viendo una participación muy alta y, sobre todo, una demanda importante por parte de los usuarios, que nos están trasladando que quieren seguir disfrutando de las piscinas durante estos días”, ha señalado.

Beltrán ha explicado que “ante las altas temperaturas que se prevén para los próximos días, hemos considerado necesario ampliar la apertura de todas nuestras piscinas de verano, facilitando a la ciudadanía diferentes alternativas para disfrutar del agua y hacer frente al calor”.

El responsable municipal de Deportes ha puesto también en valor el funcionamiento de las instalaciones durante la temporada estival y ha agradecido “la confianza de todos los usuarios que están haciendo un uso tan importante de nuestras piscinas”.

“Desde el Ayuntamiento queremos responder a esa demanda y poner nuestras instalaciones deportivas al servicio de los vecinos, especialmente en estos días en los que las temperaturas van a ser elevadas”, ha añadido.