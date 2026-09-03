Bomberos de Daimiel rescatan a una persona cuyo vehículo cayó por un terraplén

Los bomberos del parque de Daimiel tuvieron que rescatar a una persona del interior de un vehículo que cayó por un terraplén.

Según ha informado el Servicio Contra Incendios y Salvamento de Ciudad Real, el accidente de tráfico ha tenido lugar en el kilómetro 6,5 de la carretera CR-201.

Un vehículo se salió de la vía y cayó por un terraplén, con una persona atrapada en su interior.

Los bomberos realizaron la extracción por el portón trasero, en coordinación con los sanitarios, y esta persona fue evacuada por una UVI móvil.